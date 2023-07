Copa do Mundo de 2026: metade dos estádios precisará trocar de gramado

Rio - Canadá, Estados Unidos e México já se preparam para a Copa do Mundo de 2026. A próxima edição será a primeira com 48 seleções e terá um número recorde de jogos: 104. O número é 62,5% superior a quantidade de partidas no Mundial do Catar, em 2022.

Na Copa do Mundo de 2022, foram 64 partidas. No caminho rumo ao título mundial, as seleções precisarão superar oito partidas, diferentemente das sete exigidas anteriormente. A final está marcada para o dia 19 de julho de 2026, mas o palco ainda não está definido.

Mas a definição dos palcos de abertura e da final da Copa do Mundo de 2026 não é o único desafio entre os países organizadores. Ao todo, serão 16 estádios espalhados por 16 cidades-sede, sendo 11 nos Estados Unidos. E metade dos estádios precisarão abrir mão da grama artificial.

A Fifa não aprova a grama artificial na Copa do Mundo. Um dos estádios que vão mudar o gramado é o Mercedes-Benz, de Atlanta, que será palco da semifinal. Entretanto, o teto retrátil da arena é um empecilho e a gestora avalia a melhor forma de realizar a transição.

Os estádios com grama 100% artificial e que precisarão passar por mudanças são: Mercedes-Benz (Atlanta), Gillette (Boston), AT&T (Dallas), NRG (Houston), SoFi (Los Angeles), MetLife (Nova Iorque), Lumen Field (Seattle) e BC Place (Vancouver). O MetLife e o AT&T são candidatos para a final.