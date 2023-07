Goleiro marroquino destaque do Mundial do Catar entra na mira do PSG

Paris (FRA) - O Paris Saint-Germain busca uma sombra para o goleiro Gianluigi Donnarumma, e o nome de Yassine Bounou, de 32 anos, do Sevilla, um dos destaques da Copa do Mundo do Catar pela seleção de Marrocos, foi ventilado como possível reforço para a janela de transferências.

O goleiro virou desejo do técnico Luis Enrique, recém-contratado. O clube francês, no entanto, de acordo com informações da emissora "RMC Sport", terá de superar as concorrências de Inter de Milão e Bayern de Munique, que acenaram com interesse nas últimas semanas.



Bounou defende o Sevilla desde 2020. O marroquino atuou em 140 partidas e deixou o campo sem ser vazado em 58 jogos. Na última temporada, ele foi um dos pilares da conquista da Liga Europa por parte da equipe espanhola.

Revelado pelo Wydad Casablanca, potência marroquina, Bounou construiu sua carreira no futebol espanhol, passando pela base do Atlético de Madrid e pelo Girona.