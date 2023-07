Presidente do Barcelona confirma segunda camisa na cor branca

Rio - Além do tradicional azul e grená, o Barcelona costuma lançar seus uniformes alternativos com cores variadas. Nas redes sociais, foram vazadas imagens da suposta camisa que o clube deve lançar em breve. O que chamou a atenção dos torcedores é a cor predominante branca, diretamente ligada ao Real Madrid, maior rival do Barça. Ao jornal "Mundo Deportivo", Joan Laporta, presidente dos culés, confirmou os rumores e destacou que a blusa será uma homenagem ao ídolo Johan Cruijff.

"Não é toda branca, tem uns detalhes em azul e grená. E é uma memória de uma das primeiras camisas que usou Cruijff. Ali estão as marcas, que têm isso muito estudado. Quando entramos no clube, era algo decidido, que precisava ser confirmado, e acreditamos que uma cor não deve ser patrimônio de ninguém. De qualquer fora, é um 'branco Barça'", revelou Laporta.

O mandatário do Barcelona descartou qualquer tipo de provocação ao rival e reafirmou que o azul e grená sempre serão as cores oficiais dos uniformes.



"Acho que não, não é com essa intenção. É uma ideia, um assunto mais comercial, pois tivemos camisas de todas as cores, e as cores acabam. Lembro que botamos shorts vermelhos no meu primeiro mandato, e os diretores me diziam que deveríamos ser disruptivos, e estava tudo bem. Sobre o branco, deve-se entender todas as reações, mas a camisa oficial será sempre azul e grená, e a branca para casos em que o rival, televisivamente, não seja compatível", completou.