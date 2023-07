Copa do Brasil: CBF marca data para o sorteio dos mandos das semifinais

Rio - A CBF marcou para a próxima segunda-feira (17) o sorteio dos mandos de campo dos jogos semifinais da Copa do Brasil. Com os confrontos definidos por chaveamento, a entidade máxima do futebol brasileiro precisará da ajuda das bolinhas para fazer a definição da ordem dos duelos. O evento terá início às 13h (de Brasília) na sede da confederação.

De um lado da chave, o atual campeão Flamengo vai enfrentar o Grêmio num duelo que soma nove títulos da competição. Os cariocas se classificaram após duas vitórias em cima do Athletico-PR, enquanto os gaúchos passaram pelo Bahia nos pênaltis após dois empates.

Em contrapartida, a outra semifinal ainda está indefinida. O São Paulo, que eliminou o Palmeiras com dois triunfos, aguarda quem passar no jogo decisivo entre Corinthians e América-MG que se encaram neste sábado (15), às 16h30, na Neo Química Arena.