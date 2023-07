Libertadores contará com equipes da Concacaf a partir de 2024, crava jornalista

Luque (PAR) - A partir de 2024, a Libertadores será modificada e contará com participações de equipes da Concacaf. Tal novidade se deu a partir de um acordo da entidade com a Conmebol para unificação do torneio com clubes das Américas do Norte e Central. A informação é do jornalista Hernan Castillo, da rádio argentina "Continental".

Até o momento, nenhuma das entidade se pronunciou sobre o tema. No entanto, nesta sexta-feira (14), Alejandro Dominguez, presidente da Conmebol, fez mistério nas rede sociais ao publicar que fará um anúncio nos próximos dias que interessa a "todos os apaixonados por futebol".

A presença de clubes da Concacaf na Libertadores vem sendo discutida nos últimos meses. Caso a ideia saia do papel, o craque argentino Lionel Messi pode disputar a competição nas próximas edições defendendo a camisa do Inter Miami, da Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos - no momento, a franquia ocupa a última colocação da Conferência Leste.

O único tipo de "troca" feita pelas duas confederações aconteceu até 2016, quando clubes do México disputavam a Libertadores. Na edição em questão, Toluca e Pumas foram os representantes. Um ano antes, o Tigres foi finalista e perdeu para o River Plate, da Argentina.