Vasco inicia negociações para contratar centroavante colombiano

Rio - Após acertar a venda de Pedro Raul ao Toluca, do México, o Vasco busca um novo centroavante no mercado e já tem um alvo. Segundo o jornalista argentino Hernán Castillo, o Cruz-Maltino iniciou negociações por Rafael Borré, do Eintracht Frankfurt, da Alemanha.

Rafael Borré, de 27 anos, tem contrato com o clube alemão até junho de 2025. No entanto, o Vasco enxerga o jogador colombiano com bons olhos para a vaga que será deixada por Pedro Raul, que será vendido por cerca de R$ 24 milhões nesta janela de transferências.

O centroavante defende a seleção da Colômbia e ganhou projeção internacional pelo seu desempenho no River Plate, por onde passou entre 2017 e 2021, e venceu a Libertadores de 2018. Além do clube argentino, Rafael Borré soma passagens por Deportivo Cali, da Colômbia, e pelos espanhóis Atlético Madrid e Villarreal.

Não é a primeira vez que o jogador colombiano entra na mira de um clube brasileiro. Em 2021, quando ainda atuava pelo River Plate, ele interessou o Grêmio. Mais recentemente, em janeiro de 2023, o Internacional não conseguiu um acordo pelo jogador porque teria que fazer um investimento elevado.

Na última temporada pelo Eintracht Frankfurt, o atacante atuou em 47 partidas, marcou quatro gols e deu três assistências.