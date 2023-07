Messi é parado pela polícia por quase provocar acidente de carro em Miami

Estados Unidos - Lionel Messi quase encrencou-se com a polícia na última sexta-feira (14). Segundo o portal "TycSports", o astro argentino quase causou um acidente por ter avançado, de carro, um sinal vermelho em uma rua em Miami.

De acordo com as informações, Messi não viu o sinal fechado, acabou acelerando seu veículo em uma rua muito movimentada em Miami, e por pouco não provocou um acidente. Ele foi multado pela polícia local após o ocorrido.

Messi também virou notícia no mesmo dia após ser visto passeando em um mercado em Miami com sua esposa Antonela Roccuzzo e seus filhos, fazendo compras normalmente. Alguns fãs estadunidenses aproveitaram para tietar o astro.

O craque argentino se mudou recentemente para os Estados Unidos após deixar o PSG e acertar sua contratação no Inter Miami. A data de apresentação do jogador está marcada para o próximo domingo (16), e a estreia em campo será no dia 21 de julho.