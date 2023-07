Neymar evolui em recuperação e aumenta otimismo para participar de turnê do PSG no Japão

Rio - O atacante Neymar vem evoluindo cada vez mais na recuperação de sua lesão no tornozelo direito. Com o avanço, o craque deve voltar a treinar com o elenco na próxima semana e o otimismo para que ele participe da turnê do PSG no Japão é cada vez maior.



Sem atuar desde fevereiro, Neymar voltou a treinar com bola na última sexta-feira (14). Ele ainda não está 100% para participar de amistosos, mas a comissão técnica entende que ele pode participar de treinos no Japão. O clube parisiense está cauteloso para tomar a decisão.



No dia 21 de julho, o PSG tem um jogo-treino marcado contra o La Havre. No dia seguinte, o elenco viaja para o Japão.