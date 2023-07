Em equilíbrio, Flamengo e Fluminense se encontram pela sexta vez em 2023

Rio - Flamengo e Fluminense entram em campo neste domingo (16), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileirão, para se enfrentarem pela sexta vez em 2023. Neste ano, as duas equipes têm se encontrado em clássicos decisivos e o confronto vem sendo marcado pelo equilíbrio.



Nas cinco vezes em que Flamengo e Fluminense se enfrentaram nesta temporada, foram duas vitórias para cada lado e um empate. O Tricolor superou o rival para conquistar o título carioca, com direito a uma goleada histórica por 4 a 0 no segundo jogo, enquanto o Rubro-Negro levou a melhor no duelo das oitavas de final da Copa do Brasil e avançou.



Vale lembrar que, além do clássico deste domingo (16), Flamengo e Fluminense ainda podem fazer mais três jogos em 2023. Além da partida pelo segundo turno do Brasileirão, as equipes se enfrentarão caso cheguem às quartas de final da Libertadores.



Para o clássico deste domingo, além dos suspensos Ayrton Lucas e Fabrício Bruno, o Flamengo também não poderá contar com Erick Pulgar, que sentiu a coxa antes do jogo contra o Athletico-PR. Pelo lado tricolor, Marcelo ficou fora de alguns treinos ao longo da semana e gerou preocupação. No entanto, trabalhou com bola na véspera da partida e aumentou o otimismo para entrar em campo.



Atualmente, o Flamengo é o vice-líder do Brasileirão, com 26 pontos, enquanto o Fluminense aparece em quarto lugar, com 24.