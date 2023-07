Messi é anunciado oficialmente pelo Inter Miami

Miami (EUA) - Lionel Messi é oficialmente jogador do Inter Miami, dos Estados Unidos. O clube americano anunciou a contratação do craque argentino neste sábado (15). O astro assinou contrato até o fim da temporada de 2025 da Major League Soccer (MLS), a liga norte-americana de futebol.

"Estou muito animado por dar esse passo na minha carreira com o Inter Miami e nos Estados Unidos. É uma oportunidade fantástica e juntos vamos continuar a construir esse belo projeto. A ideia é trabalhar para atingir os objetivos estabelecidos, e estou muito ansioso para ajudar na minha nova casa", disse Messi.

Após duas temporadas no Paris Saint-Germain, da França, Messi decidiu deixar a Europa e acertou com o Inter Miami, dos Estados Unidos. Em junho, o clube americano chegou a anunciar a contratação com um vídeo com as notícias, mas o craque ainda não tinha vestido a camisa oficialmente.

Messi estava de férias com a família e passou os dias em Rosário, na Argentina, e no Caribe. O Inter Miami acredita que terá o craque argentino à disposição para o jogo contra o Cruz Azul, no dia 21 de julho, na estreia na Copa das Ligas, torneio com a participação de times dos Estados Unidos e do México.

Os valores da contratação não foram revelados. Porém, Messi rejeitou uma oferta de 400 milhões de euros (R$ 2 bilhões) anuais do Al Hilal, da Arábia Saudita, para acertar com o Inter Miami. Segundo a imprensa, o argentino receberá cerca de 60 milhões de euros (R$ 315 milhões) por ano.