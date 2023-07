Conmebol e Concacaf avaliam criação de torneio com clubes das duas regiões em 2025

Rio - A Conmebol e a Concacaf estudam a criação de um torneio com clubes da América do Sul, do México e da Major League Soccer, a liga norte-americana dos Estados Unidos, a partir de 2025. Em janeiro deste ano, as confederações assinaram um acordo de colaboração estratégica.

O presidente Alejandro Domínguez, da Conmebol, publicou nesta última sexta-feira (14) uma mensagem prometendo um grande anúncio para a próxima segunda (17) a "todos os amantes do futebol". Especula-se que seja a criação do torneio, que deverá ter a participação de 16 equipes.

No acordo de colaboração estratégica entre as confederações, foi definida que a Copa América de 2024 seria realizada nos Estados Unidos, sendo este o primeiro passo da parceria. A Conmebol também informou sobre a criação de uma espécie de "Final Four", com dois clubes de cada confederação.