Tênis: Vondrousova surpreende e derrota Jabeur na final de Wimbledon

Londres (ING) - Marketa Vondrousova é a campeã de Wimbledon em 2023. A tenista tcheca venceu a tunisiana Ons Jabeur por 2 sets a 0, com duplo 6/4, e conquistou o título do simples feminino. Foi a primeira vez na história que uma tenista não cabeça de chave levantou o troféu da competição.

Na decisão, Ons Jabeur chegou a abrir vantagens, mas sofreu duas viradas tanto no primeiro quanto no segundo set. Vondrousova soube administrar os nervos, diferentemente da tunisiana, e explorou os erros, quebrando seis de sete saques possíveis. No segundo set, venceu cinco games seguidos.

Com a conquista do primeiro Grand Slam da carreira, Marketa Vondrousova saltou para o décimo lugar do ranking da WTA, ultrapassando a brasileira Bia Haddad, que ocupa o 13º lugar. Já Ons Jabeur se manteve em sexto, mas diminuiu a diferença para a quinta colocada Caroline Garcia, da França.

O torneio de Wimbledon termina neste domingo (16) com duas partidas. No simples masculino, o espanhol Carlos Alcaraz e o sérvio Novak Djokovic disputam o título e a liderança do ranking da ATP, a partir das 10h (de Brasília). Por fim, acontece a final de duplas femininas, ao meio-dia.