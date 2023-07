Manaus e Belém passarão por vistoria para receberem jogos da Seleção nas eliminatórias

Rio - A CBF já começou a se movimentar para definir as cidades onde a seleção brasileira mandará seus primeiros jogos nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Segundo o “ge”, membros da entidade viajarão a Manaus e Belém na próxima semana para fazerem vistorias.



Na segunda-feira (17), a visita será na Arena da Amazônia, candidata a receber o clássico com a Argentina, em novembro, pela sexta rodada. Na quarta (19), será a vez do Mangueirão, que pode ser palco da estreia de Fernando Diniz, em setembro, contra a Bolívia.



As duas cidades do Norte são vistas com bons olhos pela CBF por facilitarem a logística da Seleção. Após a partida contra a Bolívia, a equipe de Diniz viajará para disputar a segunda rodada no Peru. Já em novembro, o time brasileiro atuará na Colômbia antes de encarar a Argentina em casa.



A vistoria da CBF nas duas cidades será comandada pelo gerente Hamilton Correia. A entidade tem até o fim de julho para apresentar uma definição.