Van der Sar é transferido para Holanda, mas segue com tratamento de terapia intensiva

Rio - O ex-goleiro Edwin Van der Sar foi transferido para um hospital na Holanda, neste sábado (15), para dar sequência ao tratamento de terapia intensiva. O ídolo do Manchester United, da Inglaterra, e ex-diretor do Ajax, da Holanda, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) no início de julho, durante as férias em uma ilha de Split, na Croácia.

Após 11 temporadas, Edwin Van der Sar deixou o cargo de diretor geral do Ajax. Em 2022/23, o clube foi o terceiro colocado no Campeonato Holandês. O ex-goleiro alegou que estava exausto e precisava descansar. Durante as férias, viajou com a esposa para uma ilha de Split, na Croácia, quando um acidente vascular cerebral.

Na carreira como jogador, Van der Sar defendeu o Ajax, da Holanda, a Juventus, da Itália, e o Fulham e o Manchester United, da Inglaterra. Ele se tornou ídolo do clube holandês e dos Red Devils, onde conquistou títulos nacionais, continentais como a Liga dos Campeões e intercontinentais como Mundial de Clubes com ambos.

Confira a nota oficial do Ajax:

"O Edwin (Van der Sar) foi enviado de volta para o seu país (Holanda) na sexta-feira (15) e continua na unidade de cuidados intensivos de um hospital holandês. A sua situação mantém-se: está estável, não corre risco de vida e consegue se comunicar. A família Van der Sar gostaria de expressar a sua mais profunda gratidão ao Hospital Universitário de Split pelos cuidados ao longo da última semana. O Edwin precisa continuar nos cuidados intensivos para ser examinado, e a família espera que ele se possa focar na recuperação depois disso."