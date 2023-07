River Plate é campeão do Campeonato Argentino e aumenta vantagem sobre Boca Juniors

Buenos Aires (ARG) - O River Plate é o campeão do Campeonato Argentino de 2023. Com gol de Nicolás De La Cruz, alvo do Flamengo, os Millonários venceram o Estudiantes por 3 a 1, neste sábado (15), no estádio Monumental de Núñez. Lucas Beltrán e Esequiel Barco completaram o placar para o time comandado pelo técnico Martín Demichelis.

A vitória foi construída ainda no primeiro tempo. Com mais de 80 mil torcedores no Monumental de Núñez, o River Plate saiu na frente do placar com Lucas Beltrán logo aos dois minutos de jogo. De La Cruz ampliou aos 18, enquanto Barco fez o terceiro aos 31, em cobrança de pênalti. Na etapa final, Mauro Méndez descontou para os visitantes.

Com a conquista, o River Plate chegou a 38 títulos do Campeonato Argentino e abriu três de vantagem para o Boca Juniors, o segundo maior campeão nacional, com 35. Os Millonários ainda possuem mais dois jogos para cumprirem tabela, contra o Rosário, dia 23, fora de casa, e diante do Racing, dia 30, no Monumental de Núñez.