Esgrimista ucraniano morre em guerra com a Rússia

Rio - O atleta de esgrima ucraniano Denys Boreyko, de 34 anos, morreu no último dia 3 de julho, durante a guerra com a Rússia. A Federação de Esgrima do país divulgou a notícia da morte neste sábado (15). O velório aconteceu na última quinta-feira (13). Conselheiro do Ministério do Interior da Ucrânia, Anton Gerashchenko lamentou a perda.

"Denys foi campeão mundial e campeão europeu entre juniores, além de mestre em esportes de classe internacional. Desde os primeiros dias da invasão russa em grande escala em fevereiro (2022), Denys ajudou a defesa militar e territorial ucraniana do Dnipro e, em março de 2022, ingressou voluntariamente nas Forças Armadas ucranianas", disse.

A última atualização fornecida pelo Ministro do Esporte da Ucrânia e presidente do Comitê Olímpico Nacional, Vadym Gutzeit, aponta que 262 atletas ucranianos morreram na guerra. Além disso, 363 instalações esportivas foram destruídas. A morte de Boreyko aumenta as tensões entre os países após a Federação Internacional de Esgrima autorizar a participação de russos e belarussos nas competições.