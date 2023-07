Inter Miami define data para apresentar Lionel Messi

Miami (EUA) - Lionel Messi já tem data para ser apresentado oficialmente para a torcida do Inter Miami. O clube americano definiu que o craque argentino será apresentado neste domingo (16), às 19h (de Brasília), no estádio DRV PNK, em Fort Lauderdale. O evento deverá ter shows e a presença de outros possíveis reforços, como o volante Sergio Busquets e o lateral-esquerdo Jordi Alba.

Inter Miami anunciou Messi oficialmente neste sábado (15). O astro assinou contrato até o fim da temporada de 2025 da Major League Soccer (MLS), a liga norte-americana de futebol. Ele deve ficar à disposição para o jogo contra o Cruz Azul, do México, no dia 21 de julho, na estreia na Copa das Ligas, torneio com a participação de times dos Estados Unidos e do México.

Os valores da contratação não foram revelados. Porém, Messi rejeitou uma oferta de 400 milhões de euros (R$ 2 bilhões) anuais do Al Hilal, da Arábia Saudita, para acertar com o Inter Miami. Segundo a imprensa, o argentino receberá cerca de 60 milhões de euros (R$ 315 milhões) por ano. O astro estava de férias com a família e viajou para Rosário, na Argentina, e Caribe.