Fluminense e Flamengo estão escalados para sexto clássico da temporada

Rio - Fluminense e Flamengo se enfrentam pela sexta vez na temporada. Os rivais entram em campo neste domingo (16), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será o primeiro encontro das equipes após a disputa nas oitavas de final da Copa do Brasil, no último mês.

O técnico Fernando Diniz não teve muitos problemas para escalar o Fluminense. O único desfalque do treinador foi o atacante Keno, que cumpre suspensão. De resto, a equipe é a base dos últimos jogos, com: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli, Lima e Ganso; Arias e Cano.

Já o técnico Jorge Sampaoli teve desfalques importantes como Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Pulgar, Bruno Henrique e Pedro. O Flamengo vai a campo com: Matheus Cunha; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Cebolinha e Gabigol.

O Flamengo é o segundo colocado com 26 pontos, enquanto o Fluminense é o quarto com 24. O clássico definirá o vice-líder após o término da rodada, já que o Grêmio, que atualmente está em terceiro com 26, teve a partida adiada.