Brasil fatura medalha de ouro na Copa do Mundo de ginástica rítmica

Romênia - A seleção brasileira de ginástica rítmica conquistou a medalha de ouro na Copa do Mundo. Na etapa de Cluj-Napoca, na Romênia, o Brasil ficou com o ouro na prova mista, prata no cinco arcos, bronze no individual geral, além do bronze individual de Barbara Domingos na fita.

Na última prova da competição, no conjunto misto de três fitas e duas bolas, as brasileiras fizeram 31.700 e superaram a Itália (31.500) e Bulgária (30.850). Na final dos cinco arcos, a seleção brasileira ficou com a nota de 34.450 e faturou a prata, atrás somente da campeã Itália (35.500).

No individual com fita, a brasileira Bárbara Domingos ficou com o bronze após anotar 30.250. A alemã Darja Varfolomeev, que fez 31.350, ficou com o ouro, enquanto a búlgara Eva Brezalieva, com 30.500, faturou a prata. Na final individual de bola, Geovanna Santos terminou em quarto, com 31.300.