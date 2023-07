Dupla bicampeã olímpica fica com a prata em evento teste para Paris 2024

Marselha (FRA) - A dupla bicampeã olímpica Martine Grael e Kahena Kunze ficou com a medalha de prata no evento teste para Paris 2024 de vela, realizado neste domingo (16), em Marselha, na França. As brasileiras ficaram atrás das holandesas Odile Van Aanholt e Annette Duetz na classe 49erFX.

A competição foi realizada no mesmo local onde acontecerão as provas das Olimpíadas em 2024. Na corrida final da medalha, Martine e Kahena ficaram com a 6ª colocação, ultrapassando as suecas Vilma Bobeck e Rebecca Netzler. O desempenho foi o suficiente para garantir a segunda colocação geral.

Martine Grael e Kahena Kunze conquistaram a medalha de ouro na classe 49erFX nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016 e de Tóquio em 2021. A dupla brasileira chegou a liderar o ranking mundial da classe após o título olímpico nas últimas duas Olimpíadas.