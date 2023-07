Em clássico agitado, Fla-Flu termina empatado e com gols anulados pelo VAR

Rio - Fluminense e Flamengo protagonizaram um clássico sem gols bastante animado neste domingo (16), no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi equilibrada no primeiro tempo e teve domínio dos tricolores na etapa final, mas terminou sem um vencedor. O sexto Fla-Flu da temporada teve dois gols anulados pelo VAR, marcados por Arias e Gabigol.

Com o empate, o Flamengo se manteve em segundo lugar e agora soma 27 pontos. Já o Fluminense caiu para quinto com 25. Na próxima rodada, o Rubro-Negro encara o América-MG, no sábado (22), às 16h (de Brasília), no Maracanã, enquanto o Tricolor volta a campo somente na próxima segunda-feira (24), às 19h, contra o Coritiba, no Couto Pereira.

O JOGO

O primeiro tempo não teve gols, mas foi animado. O Flamengo começou pressionando e dificultando a saída de bola do Fluminense. Em meio a muita disputa, houve um alto número de faltas, principalmente da equipe tricolor, e os ânimos se exaltaram. Foram 19 faltas, sendo 14 dos tricolores. Em contrapartida, os times proporcionaram poucas oportunidades. O Fla assustou uma vez com Gabigol de fora da área, mas foi o Flu que teve a melhor chance com Cano.

Já a etapa final começou mais agitada e proporcionando mais lances perigosos. Com a entrada de Lelê, o Fluminense cresceu e dominou os primeiros 20 minutos. O camisa 99 chegou a ter a primeira boa chance, mas parou em Matheus Cunha. O goleiro do Flamengo nada pôde fazer quando Arias avançou em contra-ataque aos 13 e bateu cruzado no canto. Porém, o VAR entendeu que houve falta de André em Cebolinha na origem do lance e o gol tricolor foi anulado.

Na segunda metade da etapa final, o Flamengo realizou mudanças para tentar conter o domínio rival, mas não surtiram efeito. Do outro lado, o Fluminense promoveu a estreia do uruguaio Leo Fernández, que entrou mostrando sua credencial criando alguns lances de perigo. Entretanto, as investidas dos tricolores terminaram nas defesas do goleiro Matheus Cunha. Mas quando parecia que o jogo caminhava para um empate, houve uma reviravolta.

Nos últimos dez minutos, o jogo voltou a esquentar. Gabigol chegou a marcar aos 41 minutos, mas o gol foi anulado após o VAR identificar uma falta de Pablo em Cano. Já nos acréscimos, o Flamengo ficou com um a menos após o atacante Luiz Araújo receber cartão vermelho por uma falta de carrinho por trás em Marcelo. No lance, o lateral tricolor aplicou uma linda caneta e, em seguida, foi derrubado. O VAR chamou para a revisão e sugeriu a expulsão.

FLUMINENSE X FLAMENGO

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Leone Carvalho Rocha

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (John Kennedy) e Marcelo (Felipe Andrade); André, Martinelli (Lelê), Lima e Ganso (Leo Fernández); Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz

FLAMENGO: Matheus Cunha; Wesley, David Luiz (Pablo), Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia (Allan), Gerson, Arrascaeta (André Luiz) e Everton Ribeiro (Victor Hugo); Everton Cebolinha (Luiz Araújo) e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli

Cartões amarelos: Pedro Rangel, Felipe Melo, André, Ganso, Lima, Cano e John Kennedy (FLU); Everton Ribeiro, Thiago Maia, André Luiz, Gabigol e Filipe Luís (FLA)

Cartão vermelho: Luiz Araújo (FLA)