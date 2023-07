Messi é apresentado em cerimônia com anúncio de contratação de Busquets

Fort Lauderdale (EUA) - Lionel Messi foi apresentado oficialmente no Inter Miami, dos Estados Unidos. Após uma forte chuva atingir a região de Miami, na Flórida, o evento foi realizado cerca de uma hora depois. A cerimônia de apresentação do craque argentinou teve a presença do ex-jogador e dono da franquia David Beckham, além de convidados como o ex-atacante Sergio Agüero.

"Estou muito feliz de estar aqui em Miami. Agradeço ao David (Beckham), sua família e aos torcedores. As pessoas foram espetaculares comigo desde que chegamos. Quero começar a treinar, competir, fazer o clube vencer e continuar crescendo", disse Messi em sua apresentação.

A apresentação de Messi foi adiada por algumas horas por conta de um temporal que atingiu a região no fim da tarde. O dia foi de sol e muito calor em Miami, com filas e festas de centenas de torcedores nos arredores do local do evento. A cerimônia foi realizada e ainda contou com uma surpresa para os fãs: o anúncio da contratação do volante Sergio Busquets.

Cerca de 18 mil torcedores estiveram presentes no DRV PNK Stadium. Para acertar com o Inter Miami, Messi rejeitou uma oferta de 400 milhões de euros (R$ 2 bilhões) por ano do Al-Hilal, da Arábia Saudita. Segundo a imprensa internacional, o argentino assinou contrato até o fim da temporada de 2025 da Major League Soccer (a liga norte-americana) e deve ter vencimentos anuais de 60 milhões de euros (R$ 323 milhões).