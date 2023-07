Dá para sonhar? Flamengo e Fluminense não desistem de ‘caça’ ao Botafogo: ‘Temos o segundo turno inteiro’

Rio - O Fla-Flu do último domingo (16), no Maracanã, não teve um vencedor dentro de campo, mas fora dele a história foi bem diferente. O Botafogo celebrou o empate sem gols entre os rivais cariocas e disparou ainda mais na liderança do Brasileirão. O Glorioso tem 39 pontos e agora se vê ainda mais distante de Flamengo e Fluminense, que têm, respectivamente, 27 e 25.

Com a distância tão grande e um Botafogo se mostrando cada vez mais forte, a pergunta após o clássico no Maracanã não poderia ser outra: ainda dá para tirar o título do Brasileirão do time alvinegro? Apesar da dificuldade, a dupla Fla-Flu não pretende jogar a toalha.



“O Botafogo está fazendo um trabalho muito bom e tem méritos. Mas vamos fazer a nossa parte e lutar para alcançá-los. Ainda acredito”, disse o meia Jhon Arias, do Fluminense.



Pelo lado rubro-negro, o volante Allan fez questão de ressaltar que o campeonato ainda nem chegou na metade. Ele vê o time de Sampaoli em condições de buscar o líder.



"É óbvio que dá para buscar o Botafogo. Como que a gente vai negar isso? Temos o segundo turno inteiro pela frente. É caprichar cada vez mais e seguir evoluindo para encostar neles e passar", disse o jogador.



O Flamengo volta a campo pelo Brasileirão no próximo sábado (22), às 16h, contra o América-MG, no Maracanã, enquanto o Fluminense encara o Coritiba, na segunda-feira (24), às 19h, no Couto Pereira. O Botafogo, por sua vez, defenderá a vantagem na liderança diante do Santos, no domingo (23), às 16h, na Vila Belmiro.