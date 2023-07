Depois de estreia pelo Athletico-PR, Vidal detona Sampaoli: 'Um perdedor'

Rio - Após fazer sua estreia pelo Athletico-PR, na vitória sobre o Bahia, por 2 a 0, o volante Arturo Vidal, de 36 anos, criticou Jorge Sampaoli, treinador do Flamengo. O chileno rescindiu o contrato com o clube carioca, após perder espaço no elenco, e assinou com a equipe paranaense até o fim de 2023.

"Me sinto muito feliz de jogar. Sempre estive preparado. Somente tive um treinador, um perdedor que não sabe apreciar os jogadores. Mas ficou para trás", disse em entrevista à TNT.

Arturo Vidal viveu um dos grandes momentos da sua carreira sob o comando de Jorge Sampaoli. O argentino dirigiu a seleção chilena nas duas únicas conquistas da sua história: o bicampeonato da Copa América em 2015 e 2016. Vidal foi uma das estrelas daquela equipe.

Contratado em 2022, o chileno chegou ao Flamengo após experiência de sucesso no futebol europeu com passagens por Juventus, Barcelona, Bayern e Inter de Milão. No entanto, Vidal jamais se firmou como titular no clube carioca. Antes de Sampaoli, o volante ficou como opção no banco na maior parte do trabalho de Dorival Junior e de Vítor Pereira.