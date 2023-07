Apresentado pelo Barça, Gündogan justifica escolha pelo clube: 'Vejo os jogos desde criança'

Espanha - Principal contratação do Barcelona para a próxima temporada, o meia alemão Ilkay Gündogan, de 32 anos, foi apresentado nesta segunda-feira. O jogador, que deixou o Manchester City, após o título da Liga dos Campeões, explicou sua escolha pelo clube catalão.

"Desde criança eu via todos os jogos do Barcelona. Do time do Rijkaard, do Pep (Guardiola). Estou muito feliz de estar aqui. Quero ganhar títulos, quero seguir ganhando, por isso estou aqui. Não posso esperar o meu primeiro treino, meu primeiro jogo. Há um grande potencial. "Viva o Barça!", afirmou.

Ilkay Gündogan assinou o contrato válido até 30 de junho de 2025, com opção de mais um ano de renovação. A multa rescisória é de 400 milhões de euros (R$ 2,1 bilhões).

Formado nas categorias de base do Nurnberg, da Alemanha, Gundogan chegou ao Borussia Dortmund em 2011. Após cinco temporadas no clube alemão, o jogador se transferiu para o Manchester City. Na última temporada, o jogador entrou em campo em 51 jogos, fez 11 gols e deu cinco assistências.