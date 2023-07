Musa do São Paulo vai ser representante do estado em Miss Bela Brasil

Rio - A musa do São Paulo, Valentina Moreto, de 39 anos, vai representar o estado de São Paulo no Miss Bela Brasil, concurso idealizado pelo escritório VH Assessoria. Ela, que tem 1,70 e 68 quilos, conta o que faz para manter o corpo sarado.



"Treino no parque 3 vezes por semana e faço tratamentos estéticos semanalmente",



Valentina também fala sobre o seu amor por animais e o que gosta de fazer nos seus momentos de lazer. "Tenho 14 cachorros, resgatados e tratados por mim. Gosto de pessoas leves e bem humoradas. Viajar, praia, fazenda. Gosto de música, banhos demorados, meu pijama de unicórnio. Gosto da vida".



Quem olha a moça, que é modelo desde os 14 anos, não imagina que Valentina já fez figuração e foi Miss Beleza 2022 - Arceburgo MG e Miss Simpatia 2022 - Arceburgo MG, espera novas oportunidades através do Miss Bela.



"Sempre fui modelo de lingerie, dos 14 aos 39 anos, agora quero que tenha uma impressão gloriosa sobre mim, e o concurso vai me trazer isso", diz a modelo.