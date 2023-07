Fla-Flu bate recorde de cartões no Brasileirão de 2023; veja a lista

Rio - O clássico entre Fluminense e Flamengo, neste último domingo (16), no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, bateu recorde de cartões na edição, segundo o "ge". O árbitro Sávio Pereira Sampaio aplicou 15 cartões, sendo 14 amarelos e um vermelho. O jogo ainda teve três ações do VAR (nos gols anulados de Arias e Gabigol, além da expulsão de Luiz Araújo).

O recorde anterior foi na vitória do Coritiba sobre o Goiás, em Goiânia, pela 13ª rodada, quando o árbitro Denis da Silva Ribeiro Serafim aplicou 14 cartões, sendo todos amarelos. No Fla-Flu, as advertências não ficaram somente dentro de campo. Do lado de fora, os treinadores Fernando Diniz e Jorge Sampaoli também foram punidos, assim como o goleiro Pedro Rangel, reserva do Fluminense.

Jogos com mais cartões no Brasileirão:

1º - Fluminense 0 x 0 Flamengo (15ª rodada): 15 cartões (14 amarelos e 1 vermelho)

2º - Goiás 1 x 2 Coritiba (13ª rodada): 14 cartões (14 amarelos)

3º - Bahia 2 x 3 Flamengo (6ª rodada): 13 cartões (11 amarelos e 2 vermelhos)

4º - Coritiba 1 x 2 Atlético-MG (7ª rodada): 13 cartões (11 amarelos e 2 vermelhos)

5º - Atlético-MG 1 x 2 Vasco (1ª rodada): 12 cartões (11 amarelos e 1 vermelho)

6º - Cruzeiro 0 x 1 Atlético-MG (9ª rodada): 12 cartões (12 amarelos)

Com o empate, o Flamengo se manteve em segundo lugar e agora soma 27 pontos. Já o Fluminense caiu para quinto com 25. Na próxima rodada, o Rubro-Negro encara o América-MG, no sábado (22), às 16h (de Brasília), no Maracanã, enquanto o Tricolor volta a campo somente na próxima segunda-feira (24), às 19h, contra o Coritiba, no Couto Pereira.