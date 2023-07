Vídeo: Torcedores da Juventus protestam contra a contratação de Lukaku

Itália - Um grupo de torcedores da Juventus fez um protesto nesta segunda-feira (17) contra a contratação do atacante Romelu Lukaku. Os manifestantes reuniram-se na entrada do centro médico do clube italiano, local que recebia outros jogadores do elenco.

Um grupo de torcedores da Juventus protestam contra a contratação Lukaku:



- Não queremos Lukaku! pic.twitter.com/8pujdkWj41 — Goleada Euro (@goleada_euro) July 17, 2023

A chance da Juventus contratar Lukaku ficou maior depois do atacante não ter acertado sua permanência na Inter de Milão, time pelo qual atuou por empréstimo na temporada passada.

O Chelsea, da Inglaterra, que detém os direitos econômicos do jogador, já tinha chegado a um acordo com a Inter, mas os representantes do atleta não selaram a transferência definitiva.

Com isso, Lukaku retorna de empréstimo ao clube inglês e tem seu futuro indefinido. Pela Inter de Milão, o atacante atuou em 37 jogos, marcou 14 gols e deu sete assistências.