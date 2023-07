Antigo desejo do Flamengo, Wendel é alvo de disputa entre Palmeiras e Fenerbahçe

Wendel tem contrato com o Zenit até 2027 Divulgação/Zenit Revelado pelo Fluminense, o volante Wendel, de 25 anos, que atualmente defende o Zenit, da Rússia, está sendo disputado pelo Palmeiras e pelo Fenerbahçe. O jogador, que já foi sonho do Flamengo, passou pelo Sporting, antes de chega ao futebol russo. As informações são do jornalista Fábio Aleixo.O Palmeiras segue na busca por um substituto para Danilo, que se transferiu para o Nottingham Forest, da Inglaterra, no início do ano. Sabendo disso, o nome de Wendel agradou à diretoria, que já fez uma proposta pelo jogador. Além do ex-volante do Fluminense, o Alviverde também cogitou os nomes de Matheus Henrique, Walace e Jean Lucas, mas nenhuma negociação avançou.

Antes do Palmeiras, Wendel já esteve na mira do Flamengo. O Rubro-Negro tentou a contratação do jogador em outras temporadas. Porém, com a chegada de Allan, o interesse do clube carioca pelo volante esfriou. Em entrevista, o vice de futebol Marcos Braz negou qualquer proposta pela cria de Xerém.

Wendel subiu para a equipe profissional do Fluminense em 2017, e teve uma primeira temporada excelente pelo Tricolor. Ele marcou 7 gols e deu duas assistências em 56 jogos naquele ano, sendo uma das principais referências técnicas do clube das Laranjeiras.

Após seu bom desempenho, ele foi negociado para o Sporting, de Portugal, que ficou com 100% dos seus direitos econômicos e esportivos. Após três temporadas e meia no clube português, Wendel foi vendido ao Zenit, da Rússia por 20 milhões de euros (R$ 132 milhões na cotação da época), onde atua desde então.