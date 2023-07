Fla-Flu registrou maior audiência da Rede Globo no Rio no Brasileiro de 2023

Rio - O empate sem gols entre Fluminense e Flamengo disputado neste domingo, dia 16, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, alcançou no Rio de Janeiro 31 pontos de audiência e 54% de participação, se tornando o recorde de audiência do torneio nesta temporada. O duelo, narrado por Gustavo Villani, com os comentários de Junior e Roger Flores, foi o mais assistido entre todas as partidas da competição exibidas desde outubro de 2022, quando o Flamengo também empatou em 0 a 0, mas diante do Internacional.

Fluminense e Flamengo protagonizaram um clássico sem gols bastante animado neste domingo (16), no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi equilibrada no primeiro tempo e teve domínio dos tricolores na etapa final, mas terminou sem um vencedor. O sexto Fla-Flu da temporada teve dois gols anulados pelo VAR, marcados por Arias e Gabigol.

Com o empate, o Flamengo se manteve em segundo lugar e agora soma 27 pontos. Já o Fluminense caiu para quinto com 25. Na próxima rodada, o Rubro-Negro encara o América-MG, no sábado (22), às 16h (de Brasília), no Maracanã, enquanto o Tricolor volta a campo somente na próxima segunda-feira (24), às 19h, contra o Coritiba, no Couto Pereira.