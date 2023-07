Jogador com passagem pelos quatro grandes do Rio, Diego Souza acerta volta ao Sport

Rio - O atacante Diego Souza já defendeu diversos clubes pelo Brasil, viveu também grandes momentos ao longo da carreira e, agora, reencontrará um velho conhecido. Conforme informado pelo portal "GE", o atleta de 38 anos está acertado para retornar ao Sport Recife, clube no qual teve duas passagens, entre 2014 e 2015 e de 2016 a 2017. Lá, inclusive, ele possui uma grande identificação com a torcida.

O ex-Grêmio deve ser anunciado pelo Sport na próxima sexta-feira (21), quando retorna ao Brasil para assinar o contrato. Recentemente, Diego viajou e se encontra nos Estados Unidos. O grande responsável pela volta do jogador foi Augusto Carreras, vice-presidente de competições do Leão da Ilha do Retiro, que também é amigo pessoal do atacante. O dirigente pediu ao técnico Enderson Moreira o aval sobre a contratação antes de fechar o negócio.

Revelado pelo Fluminense ainda como volante, o jogador foi mudando de posição ao longo da carreira. Ademais, com o passar do tempo e também da menor mobilidade, ele se adaptou e virou um atacante de área. No Rio de Janeiro, ele também defendeu a camisa do Botafogo, Flamengo e Vasco, onde conquistou uma Copa do Brasil. Aos 38 anos, Diego Souza ainda soma passagens por outros vários clubes grandes do Brasil, como Palmeiras, Atlético-MG e Cruzeiro.



Seu último clube foi o Grêmio, onde estava desde 2020. O contrato com o clube gaúcho se encerrou no fim do mês de junho e a renovação contava com o apoio do técnico Renato Gaúcho, porém as partes não se acertaram. Antes de fechar com o Sport, o atacante cogitou pendurar as chuteiras.