Alvo do PSG, atacante sérvio recebe ameaças por gesto de supremacia

Paris (FRA) - Em meio as especulações do interesse do Paris Saint-Germain no atacante Dusan Vlahovic, da Juventus, os torcedores parisienses se manifestaram contrários com um protesto nesta segunda-feira (17), em frente ao Parque dos Príncipes. Os ultras levaram uma faixa ameaçando o jogador sérvio em caso de acerto entre as partes.

"Vlahovic em Paris: nós te cortaremos três dedos", diz a faixa dos ultras do PSG.

Nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, o atacante sérvio causou polêmica após posar com outros dois companheiros fazendo uma saudação com três dedos, usando uma camisa em que mostra o mapa da Sérvia incluindo Kosovo. O gesto é considerado um símbolo ultranacionalista sérvio, que simboliza a superioridade da Sérvia sobre Kosovo.

Kosovo conquistou sua independência em 2008, embora ainda não seja completamente reconhecido por outros países, como a Sérvia. Atualmente, cerca de 120 mil sérvios vivem em Kosovo, que tem uma população estimada de 1,8 milhão. Na busca pela independência, houve uma guerra que durou cerca de uma década e deixou 13 mil mortos. Desde 2008, a região tem sido palco de episódios de violência.

A Juventus contratou Vlahovic em janeiro de 2022 por cerca de 75 milhões de euros (R$ 454,2 milhões na cotação da época). O centroavante sérvio era um dos destaques da Fiorentina, mas não conseguiu repetir as boas atuações na Velha Senhora. Na temporada 2022/23, ele marcou 14 gols e contribuiu com quatro assistências em 42 jogos, números bem distantes dos 29 gols anotados em 2021/22.