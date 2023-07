Familiar de jogador inglês desmente declaração sobre abuso e envolvimento com tráfico na infância

Londres (ING) - As declarações do meia Dele Alli, do Everton, da Inglaterra, não foi bem recebida em sua família. Em conversa para o canal do ex-jogador Gary Neville, o meio-campista revelou que sofreu abusos e se envolveu com tráfico na infância, antes de iniciar a carreira como atleta. Em entrevista ao portal francês "OJBSPORT", um familiar que não quis se identificar desmentiu as acusações.

"Dele (Alli) nunca foi adotado por ninguém. Aos sete anos, frequentou uma das melhores escolas de Lagos, na Nigéria. Ele nunca foi enviado à África para ser disciplinado. Isso é uma mentira descarada. Ele tinha um motorista que o pegava diariamente na escola. Temos todos os documentos e fotos dele com seu pai desde quando ele nasceu até quando criança. Ele sofreu uma lavagem cerebral", disse.

Não é a primeira vez que Dele Alli fala sobre as dificuldades com a família. Desde 2016, os pais biológicos do meia já falaram publicamente sobre as tentativas de reaproximação. Em 2018, a mãe Denise Alli desmentiu as acusações sobre alcoolismo e abandono. Em 2017, o pai chegou a ser flagrado nas arquibancadas do White Hart Lane, antigo estádio do Tottenham, para acompanhar o filho, mas foi ignorado.