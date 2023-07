Mãe e irmã de jogador morrem em acidente após festa de título

Argentina - A mãe e a irmã do lateral-esquerdo do River Plate Elías Gómez morreram em um acidente após a festa do título do Campeonato Argentino, no último sábado (15). Segundo o jornalista Hernán Funes, da "Cadena 3", o carro em que Zunilda e Melani estavam acabou embaixo de um caminhão que fez um retorno proibido. O caminhoneiro foi detido.

Elías Gomez, do River Plate, perdeu a mãe e a irmã em acidente de carro Foto: Reprodução/Instagram

O acidente, que aconteceu na rodovia que liga as cidades de Buenos Aires e Rosário, provocou a morte imediata das duas parentes de Elías e ainda feriu outras duas pessoas. Segundo o jornal "El Informante", havia um terceiro veículo envolvido, que capotou ao tentar evitar a colisão. Os dois feridos são um casal e foram levados para um hospital local.

Após a confirmação da morte de Zunilda e Melani, o River Plate prestou solidariedade ao jogador. "Abraçamos e acompanhamos nosso jogador Elías Gómez na dor da triste notícia da morte de sua mãe e sua irmã em um acidente. Força, Elías. Todo o River está com você", escreveu o clube nas redes sociais.

Nesta segunda-feira (17), em entrevista coletiva, o técnico do River Plate, Martín Demichelis, demonstrou apoio ao jogador e a sua família: "Enviamos nossas mais profundas condolências à família de Elías Gómez pela perda de sua mãe Zunilda e sua irmã Melanie, ele tem todo o apoio da comissão técnica, seus companheiros e todos os torcedores do River".