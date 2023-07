Musa da Copa do Mundo leva advertência após foto no Instagram e ironiza: 'Gostosa demais'

Rio - A musa da Copa do Mundo, Ivana Knoll, recebeu uma advertência do Instagram na última semana. Após postar um vídeo de biquíni, a croata foi advertida pela rede social e foi desmonetizada. Após a situação, a beldade fez uma piada.

"Gostosa demais para o Instagram. Conteúdo 'banido' toda semana'", brincou. Ivana Knöll ganhou notoriedade na Copa do Mundo. Sua presença chamou a atenção nas sete partidas da Croácia no torneio. Knöll iniciou o torneio com cerca de 600 mil seguidores no Instagram, e hoje tem 3,3 milhões.