Técnico do Bangu celebra conquista da Taça Rio sub-20: 'O trabalho está no caminho certo'

O técnico da equipe sub-20 do Bangu, Matheus Curopos, não escondeu a felicidade com o inédito título da Taça Rio da categoria. Após a vitória sobre a Portuguesa, no último domingo, ele destacou a importância a conquista e também elogiou a geração dos Crias do Proletário.

"Estamos muito felizes com a conquista da Taça Rio, é um título inédito para o clube, coroou nossa participação no campeonato carioca desse ano. Conseguimos também, depois de 22 anos a classificação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é algo muito importante para a continuidade do trabalho de base, voltar a disputar uma competição nacional", disse o treinador.

"Então só mostra o quanto o trabalho está no caminho certo, e o quanto precisamos valorizar os atletas da base. É uma geração muito boa, com muitos valores individuais e tenho certeza que muitos desses atletas ainda vão dar muitas alegrias ao torcedor alvirrubro no profissional", completou.

PODE FECHAR O COMÉRCIO PORQUE OS CRIAS DO PROLETÁRIO SÃO CAMPEÕES DA TAÇA RIO DE FORMA INÉDITA!

O Bangu, aliás, venceu a Portuguesa nos dois jogos da final. No dia 09 de julho, bateu a Lusa por 2 a 1 em Moça Bonita. Já no último domingo, triunfo por 1 a 0 no Luso-Brasileiro, que selou o título inédito.

"Foi um trabalho que culminou de um processo iniciado ano passado, quando fomos campeões da Taça Rio sub-17, buscando fortalecer as categorias de base, fomos campeões da Taça Rio sub-20, demonstrando que em breve poderemos absorver alguns desses atletas no profissional do Clube para disputa do Campeonato Carioca na categoria Profissional ano de 2024. O sentimento é de felicidade", explicou o presidente do Conselho Diretor, Jorge Varela.

"A Diretoria está êxtase com o sucesso do trabalho comandado pelo Matheus e sua Comissão Técnica, parabenizamos os atletas, comissão técnica, todos os funcionários que direta ou indiretamente participaram do processo. Também não poderia deixar de agradecer a presença dos torcedores que apoiaram o time em todos os momentos. Eles foram fundamentais", concluiu.