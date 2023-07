Lutador do UFC ganha mais de R$ 1 milhão com aposta em Alcaraz

Las Vegas (EUA) - O lutador Ilia Topuria, do UFC, faturou US$ 237 mil (aproximadamente R$ 1,3 milhão) com a final de Wimbledon. O atleta do peso pena fez uma aposta de US$ 50 mil (cerca de R$ 241 mil) no tenista espanhol Carlos Alcaraz, que venceu o sérvio Novak Djokovic por 3 sets a 2 na decisão.

"Ah, senhor Carlitos (Alcaraz)... Muitíssimos parabéns. Nunca duvidei. Muitas pessoas diziam para eu retirar a aposta, mas como eu a fiz com muita fé, não tive dúvidas em nenhum momento. Muitíssimos parabéns, você merece", escreveu Topuria nas redes sociais.

Carlos Alcaraz venceu Novak Djokovic de virada e encerrou a hegemonia do sérvio, que era o atual vencedor do torneio desde 2018 e buscava igualar o recorde de oito títulos de Roger Federer. Alcaraz conquistou o seu segundo troféu de Grand Slam na carreira (também venceu o US Open em 2022).