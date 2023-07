Bellingham exalta Toni Kroos e destaca adaptação no elenco do Real Madrid: 'Muito humildes'

Madri (ESP) - Grande contratação do Real Madrid na janela de transferências para a temporada 2023/2024 do futebol europeu, Jude Bellingham, de apenas 19 anos, já apontou sua referência no elenco. Em entrevista à TV oficial do clube, o jovem elogiou o meia Toni Kroos nas atividades de preparação.

"Ele é um mestre. Uma das coisas que notei é o detalhe no passe. A bola vai para onde ele quer. Estou lá há apenas uma semana, então é normal que ele ainda esteja afinando o toque, mas para uma pessoa que o viu de fora, agora vê-lo de perto é um prazer", disse o ex-jogador do Borussia Dortmund.

Com o início da pré-temporada, Bellingham completou uma semana de trabalho nos merengues e destacou a boa relação com os companheiros de elenco. O Real Madrid vai para os Estados Unidos disputar um torneio com Barcelona, Milan, Manchester United, Arsenal e Juventus, a partir do próximo domingo (23).

"Eles são todos ótimos companheiros. Eu gosto de estar perto deles, eles são pessoas muito legais. Apesar de tudo que eles ganharam, eles são pé no chão e muito humildes. Sempre podemos rir. Eles falam inglês bem e eu passo pouco pouco com o meu espanhol. Tem sido muito divertido", disse.