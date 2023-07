'É o melhor jogador do mundo', declara Djokovic sobre Alcaraz

Inglaterra - Em uma final épica, Carlos Alcaraz venceu o torneio de Wimbledon ao derrotar Novak Djokovic por 3 sets a 2, com parciais de 1/6, 7/6 (8/6), 6/1, 3/6 e 6/4. Com o resultado, o espanhol conquistou o segundo Grand Slam da carreira. Após a partida, o sérvio se rendeu ao talentoso espanhol de apenas 20 anos, o coroando como o melhor jogador do mundo.

"Eu não esperava que ele jogasse tão bem este ano na grama, mas ele provou que é o melhor jogador do mundo. Nunca joguei com um jogador como ele para ser honesto", enalteceu o número 2 do ranking.

Djoko também falou sobre as características de Alcaraz e declarou que o jovem possui o melhor de Federer, Nadal e dele mesmo, o famoso "Big 3" do tênis.

"Acho que as pessoas têm falado nos últimos 12 meses ou mais sobre seu jogo consistindo em certos elementos de Roger, Rafa e eu. Eu concordo com isso. Ele tem basicamente o melhor dos três mundos. Ele tem essa mentalidade do touro espanhol, espírito de luta e uma defesa incrível que vimos com Rafa. Acho que ele tem alguns bons backhands deslizantes, algumas semelhanças com os meus backhands", finalizou o sérvio.