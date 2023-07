Olimpia perde goleiro titular para duelos contra o Flamengo pela Libertadores

Adversário do Flamengo pelas oitavas de final da Copa Libertadores, o Olimpia, do Paraguai, perdeu o seu goleiro titular para os jogos contra o Rubro-Negro. O experiente Gastón Oliveira se lesionou na partida contra o Resistencia, válida pelo Campeonato Paraguaio. Após exames, foi detectado uma fratura no antebraço direito do arqueiro, que deve ficar afastado dos gramados por quatro meses.



“Durante o encontro ante o Resistencia, o atleta Gastón Olveira recebeu um trauma direto no antebraço direito. No momento do exame físico, com dor, inflamação e impotência funcional, a radiografia constatou uma fratura no eixo ulnar. Lesão que necessita de cirurgia. Tempo estimado para voltar a jogar: quatro meses”, publicou o Olimpia, em nota oficial.

Com a lesão do uruguaio, o reserva Juan Espínola deve ser o titular nos jogos contra o Flamengo. O goleiro paraguaio foi contratado nesta temporada junto ao Godoy Cruz, da Argentina, e fez apenas oito jogos com a camisa do Olimpia, sendo uma pela Libertadores. A ocasião foi no empate de 1x1 contra o Melgar, do Peru, pela Pré-Libertadores.

Os jogos entre Flamengo e Olimpia estão marcados para acontecer nos dias 03 e 10 de agosto. A ida acontecerá no Maracanã, às 21h. Já a volta acontecerá no Estádio Manuel Ferreira, em Assunção, no Paraguai, no mesmo horário.