Cristiano Ronaldo fecha as portas para um possível retorno ao futebol da Europa: 'Perdeu muita qualidade'

Portugal - Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, disse que não voltará ao futebol europeu e afirmou que o esporte no Velho Continente "perdeu muita qualidade". A declaração foi dada nesta segunda-feira, 17, após derrota do time saudita para o Celta de Vigo, da Espanha, por 5 a 0, em jogo amistoso disputado no Estádio Algarve.

"Europa? Essa porta está completamente fechada. Já tenho 38 anos e meio e, na minha forma de ver, o futebol na Europa já perdeu muita qualidade, a Premier League é a única que está muito acima de todas as outras", disse Cristiano, em declaração publicada pelo jornal português "Record".

Durante a entrevista pós-jogo, o atacante também destacou que a liga da Arábia Saudita é melhor que a dos Estados Unidos, a Major League Soccer. Além disso, Cristiano pontuou que abriu o caminho para que mais atletas tenham o desejo de ir para o futebol saudita.

"A liga portuguesa é uma liga boa, mas não é top top. Na Europa tenho a certeza que não vou jogar. EUA? Também não. A Arábia é melhor do que os Estados Unidos. O Cristiano abriu a caixa da pandora e agora toda a gente vai para lá (Arábia Saudita)", afirmou o português.