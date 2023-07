Clube saudita avança por contratação de Mahrez, do Manchester City

Manchester (ING) - O Al-Ahli, da Arábia Saudita, que contratou recentemente o atacante brasileiro Roberto Firmino, está perto de fechar acordo com o Manchester City pela assinatura de contrato com o meia Riyad Mahre. A proposta do clube saudita pelo argelino, de 32 anos, é de 35 milhões de euros (cerca de R$ 189 milhões).

A oferta inicial era de cinco milhões de euros a menos, e foi recusada prontamente pelo clube inglês atual campeão da Premier League. No entanto, de acordo com o portal "The Athletic", o City já passa a considerar a negociação e intensificou as buscar por um novo jogador de lado de campo.

Mahrez tem contrato com o Manchester City até junho de 2025. O Al-Ahli tenta fechar a contratação antes da viagem ao Japão, no fim desta semana, para amistosos de pré-temporada. Além de Firmino, os sauditas também anunciaram o goleiro Mendy, ex-Chelsea.