Conmebol divulga logo da Copa América 2024; veja como ficou e quando começa o torneio

Paraguai - Nesta segunda-feira, 17, a Conmebol apresentou o logo da Copa América 2024. A identidade visual é inspirada nos símbolos que representam os Estados Unidos, que será o país-sede do torneio. Além disso, conforme explicou a entidade, ela busca ser uma homenagem ao futebol, seus jogadores e aos torcedores que acompanham de perto a competição.

VEJA COMO FICOU

Logo da Copa América 2024 Foto: Divulgação/Conmebol

"Estamos muito entusiasmados com o recomeço do mais antigo torneio de seleções do mundo, onde estarão os melhores jogadores, treinadores e adeptos. Nos espera uma nova edição que marcará a história e fará vibrar os corações de todo o continente", disse o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, ao site oficial da entidade.

A COPA AMÉRICA 2024

a 48ª edição do torneio acontecerá entre os dias 20 de junho e 14 de julho de 2024 nos Estados Unidos. No total, 16 seleções participarão desta Copa América: dez da Conmebol e seis da Concacaf - a competição, portanto, será co-organizada pelas duas confederações.

Vale lembrar que, por ora, as cidades sede, tabela dos jogos e os horários ainda não foram divulgados.