Internacional anuncia demissão de Mano Menezes

Porto Alegre - Mano Menezes não é mais técnico do Internacional. Após o empate em 0 a 0 com o Palmeiras, no Beira-Rio, o clube gaúcho anunciou a saída do comandante, que deixa a equipe apenas na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos. O auxiliar Sidnei Lobo também deixa o cargo.

Mano foi contratado pelo Colorado em abril de 2022 e liderou a melhor campanha do clube na era dos pontos corridos, com 73 somados e terminando como vice-campeão - o Palmeiras levantou o título com 81.

O argentino Eduardo Coudet, que comandou o Internacional em parte da temporada de 2020, é o favorito a assumir o cargo devido à boa relação com o presidente Alessandro Barcellos, de acordo com o site "ge".