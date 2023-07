Modelo fica desesperada com momento do seu clube: 'Um sério candidato a descer'

Rio - A modelo Daniella Chavez, que torce pelo O'Higgins, está bastante preocupada com o momento da equipe no Campeonato Chileno. Em seu perfil no Twitter, ela disparou contra os dirigentes da equipe e afirmou que o clube corre risco de rebaixamento.

"Para mim o O'Higgins é um sério candidato a descer! Não têm equipa, não trouxeram jogadores, plantel desmontado e um péssimo olho para escolher o pouco que trazem! A culpa é 100% dos dirigentes, sem artilheiro, sem criador, sem zagueiro. Não dá por mais! Outra falha dos dirigentes", disse.

Atualmente, o O'Higgins está na 11ª colocação do Campeonato Chileno. A equipe tem quatro pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. Ainda faltam 12 jogos para o fim da competição.

Daniella Chavez ficou conhecida em 2015 ao viver um affair com Cristiano Ronaldo. Na época, o português tinha um relacionamento com a modelo russa Irina Shayk. A chilena afirmou que não se envolveu emocionalmente com o craque, apesar fez sexo com o português.