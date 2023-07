Globo demite repórter após ela apresentar sorteio da Copa do Brasil

Lívia Torres foi demitida após apresentar sorteio da Copa do Brasil Reprodução

Rio - Após 14 anos, a repórter Lívia Torres, um dos destaques dos telejornais locais do Rio, foi demitida pela TV Globo na última segunda-feira (17). De acordo com o “UOL”, o motivo para o desligamento da jornalista foi ela ter apresentadoSegundo o portal, a Globo não permite que seus jornalistas apresentem eventos externos que sejam remunerados. A decisão tem desagradado funcionários do esporte e do jornalista, principalmente após a emissora adotar salários mais baixos.No caso de Lívia, a TV Globo tem os direitos de transmissão da Copa do Brasil. Portanto, a jornalista não apresentava um evento de um concorrente. Mesmo assim, a emissora decidiu puni-la com a demissão.Lívia Torres aparecia diariamente no Bom Dia Rio, no RJ1 e no RJ2. Ela também costumava fazer matérias para os principais telejornais da casa, como Bom Dia Brasil, Jornal Nacional, Jornal da Globo e Fantástico.