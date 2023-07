CBF concorda com decisões de árbitro no Fla-Flu

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol divulgou nesta terça-feira (18) uma análise do presidente da Comissão de Arbitragem, Wilson Luiz Seneme, sobre os lances polêmicos da 15ª rodada do Brasileirão. O jogo com mais reclamações foi o clássico entre Fluminense e Flamengo, no domingo (16), no Maracanã.

O clássico terminou empatado sem gols, mas não faltou reclamação dos clubes e vaia das duas torcidas para o árbitro Sávio Pereira Sampaio. O jogo teve dois gols anulados pelo VAR por falta na origem do lance, além de uma expulsão (de Luiz Araújo, do Flamengo). Seneme concordou com as decisões da arbitragem.

"Ele tem um ângulo bom, está bem posicionado e tem uma ângulo interessante para ver. Ele interpreta, fala que o jogador se joga e forçou o contato. Não é que deixou de ver, mas ele interpreta como não falta. No final das contas, é uma má interpretação em campo", disse Seneme.

Fluminense e Flamengo também reclamaram de pênaltis não marcados. Os rubro-negros protestaram contra uma possível penalidade de Felipe Melo em Arrascaeta, enquanto os tricolores contestaram dois lances que envolveram Gerson, com um toque de mão e uma possível falta em Lelê.

"A bola está em disputa e não está sob o domínio de ninguém. O jogador do Flamengo (Arrascaeta) joga o corpo na direção do Felipe (Melo). Causa o impacto? Causa. Derruba ele? Derruba. Mas provocado muito mais pela ação dele do que do Felipe (Melo)", afirmou.

Seneme também concordou com a expulsão de Luiz Araújo, que fez falta em Marcelo após levar um belo drible entre as pernas. O Fla-Flu teve dois gols anulados marcados por Arias e Gabigol, além de bater recorde de cartões no Brasileirão, com 15, sendo 14 amarelos e um vermelho.