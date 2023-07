Rodrygo adota tom pessimista sobre atos racistas no futebol espanhol: 'Vai voltar a acontecer'

Rio - Um dos principais destaques do Real Madrid, o atacante Rodrygo, de 22 anos, não mostrou otimismo em relação a questão racial no futebol espanhol. Na opinião do brasileiro, os atos criminosos que tiveram Vini Jr como maior alvo na última temporada deverão continuar acontecendo nas partidas do Campeonato Espanhol.

"Eu quero acreditar que não seja um problema na próxima temporada, mas a gente sabe que é difícil. Com certeza vai voltar a acontecer. Não é o certo, mas não vou ficar mentindo aqui. Achar que porque o mundo inteiro parou, se mobilizou com isso, vai mudar alguma coisa, porque a gente sabe que não muda. A gente já está cansado de falar, de fazer isso e aquilo e não muda. Então é um assunto que eu nem gosto mais de ficar falando porque eu sei que sempre vai ser a mesma coisa", afirmou em entrevista à ESPN.

Rodrygo defendeu a postura combativa de Vini Jr e afirmou que também pretende se posicionar da mesma forma que o companheiro de equipe e de Seleção.

"Claro. Ainda mais por ser companheiro do Vini, por estar ali do lado dele, por ser negro também, eu tenho que fazer parte disso. Mas é como eu falei, a gente sempre falou, falou, mas nunca tomaram uma decisão de verdade. Então eu acho que por isso continua tendo essas coisas", disse.