Messi e Busquets fazem primeiro treino com companheiros no Inter Miami

Fort Lauderdale (EUA) - Lionel Messi e Sergio Busquets iniciaram nesta terça-feira (18) os trabalhos com o Inter Miami, dos Estados Unidos. Apresentados oficialmente no último domingo (16), os craques foram a campo com os novos companheiros pela primeira vez e começaram a preparação para a partida contra o Cruz Azul, do México, na próxima sexta (21), pela Copa das Ligas 2023.

A Copa das Ligas reúne equipes da Major League Soccer, a liga norte-americana, e da liga mexicana. No Inter Miami, Messi e Busquets reencontram o técnico argentino Tata Martino, que trabalhou no Barcelona entre 2013 e 2014. O craque argentino e espanhol assinaram contrato de duas temporadas, até o fim da temporada de 2025 da MLS.

Messi e Busquets foram apresentados em uma cerimônia no último domingo, no DRV PNK Stadium, diante de 18 mil torcedores. O evento chegou a ser adiado por causa de uma forte chuva que atingiu a região de Fort Lauderdale. A festa teve a presença do ex-jogador e dono do Inter Miami, David Beckham. A franquia é a lanterna da Conferência Leste da MLS, com 18 pontos em 22 jogos.