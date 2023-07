Ídolo do Manchester United é declarado inocente em denúncia de violência doméstica

Um dos maiores ídolos da história do Manchester United, o ex-meia Ryan Giggs, de 49 anos, foi declarado inocente de uma denúncia de violência doméstica feita pela sua ex-namorada Kate Greville e a irmã dela. A decisão foi informada pela promotoria nesta terça-feira (18).

O caso teria acontecido em 2020. A polícia foi chamada à casa de Giggs, após ele ter supostamente agredido as Kate e sua irmã no cotovelo e na boca, respectivamente. O ex-jogador, entretanto, alegou nunca ter agredido as duas mulheres e garantiu que sua namorada se machucou em um choque involuntário quando os dois brigavam pela posse de um celular.

O primeiro julgamento do caso aconteceu no ano passado, mas não teve um veredito. O juri não chegou a um acordo sobre a culpabilidade de Giggs. Já o segundo estaria marcado para acontecer no final de julho, mas a promotoria anunciou que não daria prosseguimento à acusação.

"O senhor Giggs está profundamente aliviado pelo fato de as atuações judiciais terem finalmente terminado depois de quase três anos de luta para limpar seu nome. Ele sempre foi inocente dessas acusações e das muitas mentiras que foram proferidas. Foi declarado inocente de todas as acusações e, a partir de agora, quer reconstruir sua vida e sua carreira como homem inocente", afirmou Chris Daw, advogado do ex-jogador.

Ryan Giggs é um dos maiores ídolos da história do Manchester United. O galês é o jogador com mais partidas disputadas pelo clube inglês, com 963 no total, e é o sétimo maior artilheiro, com 168 gols. Além disso, o meia conquistou duas Ligas dos Campeões, 13 Campeonatos Ingleses, nove Supercopas da Inglaterra e quatro Copas da Inglaterra, sendo o atleta mais vitorioso da história dos Red Devils.